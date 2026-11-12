Bilecik'te şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, şarampole devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 12.11.2026 - 21:36 Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, şarampole devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Can'ın (54) kullandığı 11 ACY 721 plakalı motosiklet, Dodurga beldesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Can'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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