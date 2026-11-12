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        Bilecik'te şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, şarampole devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 21:36 Güncelleme:
        Bilecik'te şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, şarampole devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ali Can'ın (54) kullandığı 11 ACY 721 plakalı motosiklet, Dodurga beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Can'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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