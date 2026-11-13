Bilecik'te otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Kaza, Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesi İstasyon mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali N. (20) idaresindeki 11 ADE 305 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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