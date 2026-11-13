Bilecik'te iki otomobil çarpıştı

Kaza, GölpazarıVezirhan karayolu Sakarya Köprüsü girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçe merkezinden Vezirhan istikametinde seyir halinde olan sürücülerin adı öğrenilemeyen 11 ACY 464 plakalı otomobil karşı yönden gelen 11 EA 158 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik şan eseri ölen veya yaralanan olmazken, jandarma kaza yerine geniş çaplı önlem aldı.

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