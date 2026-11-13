Bilecikli öğretmenin fotoğrafı Türkiye genelinde sergilenmeye değer bulundu

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğretmenlerimizin eğitim alanındaki başarılarının yanı sıra sanatsal çalışmalarıyla da adlarından söz ettirmeleri bizleri gururlandırıyor. Eseri sergilenmeye değer bulunan öğretmenimiz Onur Güler'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yılı MEB Fotoğraf Yarışması'nda, Bozüyük'te görev yapan öğretmen Onur Güler'in fotoğrafı sergilenmeye değer bulunan 50 eser arasına girdi. Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmeni Onur Güler'in objektifinden yansıyan fotoğraf, Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada seçilen eserler arasında yer aldı. Dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, 2327 Kasım 2026 tarihleri arasında Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek özel sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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