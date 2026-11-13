Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri BŞEÜ ile Sakarya Üniversitesi arasında bilimsel iş birliği adımı

        BŞEÜ ile Sakarya Üniversitesi arasında bilimsel iş birliği adımı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Sakarya Üniversitesi arasında bilimsel iş birliği adımı atıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:54 Güncelleme:
        BŞEÜ ile Sakarya Üniversitesi arasında bilimsel iş birliği adımı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Sakarya Üniversitesi arasında bilimsel iş birliği adımı atıldı.

        Sakarya Üniversitesinde düzenlenen programda üniversiteler arasındaki akademik iş birliği olanakları ele alındı. Akademisyenlerin bilimsel çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu buluşmada, ortak araştırma alanları, disiplinler arası çalışmalar ve ulusal ve uluslararası destek programları kapsamında geliştirilebilecek proje fikirleri değerlendirildi. Görüşmelerde iki üniversite arasında yeni proje ortaklıklarının kurulması ve bilimsel üretimin artırılması üzerinde duruldu.

        Programa, BŞEÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Erhan Aptullahoğlu ile Sakarya Üniversitesi Araştırma Dekanı Doç. Dr. Cemil Yiğit koordinasyonunda farklı disiplinlerden akademisyenler katıldı. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu ve Prof. Dr. Gamze Güney Eskiler ile Ombudsman Kurulu Üyesi Prof. Dr. Musa Eken'in de yer aldı.

        REKLAM

        Düzenlenen program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı

        Benzer Haberler

        BŞEÜ'de Almanya ile hemşirelik eğitimi iş birliği
        BŞEÜ'de Almanya ile hemşirelik eğitimi iş birliği
        Bilecik'te 75 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı
        Bilecik'te 75 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı
        Bilecik'te üç tekerlekli motosiklet şarampole devrildi sürücüsü hayatını ka...
        Bilecik'te üç tekerlekli motosiklet şarampole devrildi sürücüsü hayatını ka...
        Kayıp kimlikle bankadan 26 bin 500 TL çekti, Bilecik'te yakalandı
        Kayıp kimlikle bankadan 26 bin 500 TL çekti, Bilecik'te yakalandı
        Bilecik'te otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
        Bilecik'te otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
        Bilecik'in coğrafi işaretli kamber biberinde 100 ton rekolte elde edildi
        Bilecik'in coğrafi işaretli kamber biberinde 100 ton rekolte elde edildi