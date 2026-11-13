Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni yerleşim alanlarının yolları parke taşıyla kaplandı.

Osmaneli ilçesinde Camikebir Mahallesi'nin yeni yerleşim alanlarında kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Osmaneli Belediyesi tarafından yeni açılan yollarda altyapı çalışmalarının ardından gerçekleştirilen kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanarak yollar vatandaşların kullanımına sunuldu. Çalışmalarla mahallede ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedeflendi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Mahallelerimizin gelişimine katkı sağlayan, hemşehrilerimize daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunan çalışmalarımızla Osmaneli'mizin her köşesine değer katmaya devam ediyoruz" dedi.