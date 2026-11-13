Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Aydın göreve başladı.

Üniversitede düzenlenen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban ile Genel Sekreter Muhammet Büyük katıldı. Törende, emekliliği dolayısıyla görevinden ayrılan önceki Dekan Prof. Dr. Mustafa Baş'a, görev süresi boyunca fakültenin akademik ve kurumsal gelişimine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edildi. Dekanlık görevini devralan Prof. Dr. Ahmet Aydın'ı tebrik eden Rektör Kaplancıklı, yeni görevinde başarılar dileyerek görev değişiminin üniversite ve fakülte için hayırlı olmasını temenni etti.

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Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.