2 tır kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kaza; BilecikSakarya D650 kara yolu Kuyubaşı Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Davut B. idaresindeki 41 AJT 854 plakalı tır, Kuyubaşı Köyü alt geçidine girdiği esnada Bilecik istikametine alt geçitten çıkan Bilal T. idaresindeki 54 BC 416 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 54 BC 416 plakalı tır sürücüsü Bilal T. yaralandı.

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