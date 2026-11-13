Bilecik'te tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, saat 17.45 sıralarında D650 karayolu Vezirhan beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametine seyir halinde olan Salih Kara (61) idaresindeki 34 DMJ 528 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen İkram C. (46) yönetimindeki 06 TBF 02 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 34 DMJ 528 plakalı tırın sürücüsü Salih Kara olay yerinde hayatını kaybetti.

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