Bilecik'te 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Ekipler, sürücü Salih Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kara'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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