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        Bilecik'te 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Bilecik'te 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 20:32 Güncelleme:
        Bilecik'te 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Bilecik'te 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Salih Kara (61) idaresindeki 34 DMJ 528 plakalı tır, Vezirhan beldesi yakınlarında İ.C. (46) yönetimindeki 06 TBF 02 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü Salih Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kara'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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