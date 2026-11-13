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        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Türkiye gündemine oturan minik Eymen Efe, kendisini kurtaran polise teşekkür etti 8 yaşındaki Eymen Efe'nin annesi Öznur Özel: "Çocuğumu kurtaran polis memurundan Allah razı olsun"

        Türkiye gündemine oturan minik Eymen Efe, kendisini kurtaran polise teşekkür etti 8 yaşındaki Eymen Efe'nin annesi Öznur Özel: "Çocuğumu kurtaran polis memurundan Allah razı olsun"

        Bilecik'te yaşayan 8 yaşındaki Eymen Efe, geçtiğimiz gün balkondan düşmek üzereyken kendisini kurtaran polis memuruna teşekkür etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Türkiye gündemine oturan minik Eymen Efe, kendisini kurtaran polise teşekkür etti 8 yaşındaki Eymen Efe'nin annesi Öznur Özel: "Çocuğumu kurtaran polis memurundan Allah razı olsun"

        Bilecik'te yaşayan 8 yaşındaki Eymen Efe, geçtiğimiz gün balkondan düşmek üzereyken kendisini kurtaran polis memuruna teşekkür etti.

        Olay; 10 Kasım günü Bahçelievler Mahallesi Işıklı Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında 8 yaşındaki Eymen Efe Özel oyun amaçlı balkona çıktı. Biraz hiperaktif olan çocuk annesinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yan komşunun balkonuna geçmek istedi. Bu esnada çocuğunu balkon dışında doğal gaz borusuna tutunmuş şekilde gören anne Öznur Özel, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine en yakın ekip trafik polisi Halil Demir ve arkadaşları oldu. Demir, çocuğun aşağıda "Dayanamıyorum artık" demesi üzerime itfaiye ekipleri beklemeden hemen ikinci katta yan komşunun balkonuna çıktı. Polis memuru balkondan dışarı kendini çıkararak küçük çocuğu kurtardı.

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        "Çocuğum balkona çıktı, ben sonradan fark ettim"

        Olay anını İHA muhabirine anlatan anne Öznur Özel, "Yaşadığım olaydan sonra çok korktuk. Olay bir anlık oldu. Çocuğum balkona çıktı, ben sonradan fark ettim. Sonra polise haber verdim. Çocuğum biraz rahatsız olduğu için bu tür olayın yaşanmasını istemezdik. Çocuğumu kurtaran polis memurundan Allah razı olsun. Allah çoluğunun çocuğunun acısını göstermesin" dedi.

        "Polis amcaya teşekkür ederim"

        8 yaşındaki Eymen Efe ise kendisine uzatılan mikrofona, "Polis amcaya teşekkür ederim" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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