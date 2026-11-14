Ağaç devrildi, yol trafiğe kapatıldı
Bilecik'te Bozüyükİnegöl karayoluna devrilen ağaç nedeniyle yol bir süre araç trafiğine kapatıldı.
Bilecik’te Bozüyükİnegöl karayoluna devrilen ağaç nedeniyle yol bir süre araç trafiğine kapatıldı.
Olay, Bozüyükİnegöl karayolu üzerinde meydana geldi. Önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekipleri, bir ağacın devrilerek yolu kapattığını fark etti.
Olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yol güvenlik tedbiri alınarak trafiğe kapatılırken, durum Karayolları ekiplerine bildirildi. Devrilen ağacın yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından karayolu yeniden araç trafiğine açıldı.
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