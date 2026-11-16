Bilecik'te metamfetamin ve 2 hap ele geçirildi

Olayla ilgili uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 şüpheli yakalanırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bozüyük Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 1 araç ve 1 şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ve 2 adet Lyrica marka sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde metamfetamin ve 2 adet ise ecza hapı ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.