Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Olayla ilgili uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 1 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile 1 adet bong aparatı ele geçirildi.

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