Bilecik'te 49 kadına KADES uygulaması tanıtıldı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bayırköy Halk Eğitim Kursu ve Bayırköy Halk Pazarı'nda bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında toplam 49 kadına KADES uygulamasının kullanımı hakkında bilgi verildi. Kadınlara uygulamayı tanıtan broşürler dağıtılırken, telefonlarına da KADES uygulaması yüklendi.

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