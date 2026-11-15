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        Sosyal hizmet öğrencilerine bakanlık çalışmaları anlatıldı

        Bilecik'te sosyal hizmet öğrencilerine bakanlık çalışmaları anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Sosyal hizmet öğrencilerine bakanlık çalışmaları anlatıldı

        Bilecik'te sosyal hizmet öğrencilerine bakanlık çalışmaları anlatıldı.

        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Politikalar dersine konuk oldu. Üniversitede gerçekleştirilen derste İl Müdürü Nejat İlhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetler, sosyal destek çalışmaları ve kurumun faaliyet alanları hakkında öğrencilere bilgi verdi. Sosyal hizmet alanında yürütülen çalışmaların işleyişini ve uygulamalarını anlatan İlhan, öğrencilerin merak ettikleri soruları da yanıtladı. Karşılıklı sorucevap şeklinde devam eden derste öğrenciler, meslek hayatına ilişkin merak ettikleri konularda İlhan'ın bilgi ve tecrübelerinden yararlanma fırsatı buldu.

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        "Geleceğin sosyal hizmet uzmanları olacak öğrencilerimizin eğitim hayatlarına katkı sunmaya devam edeceğiz"

        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Sosyal hizmet alanında yetişen gençlerimizin Bakanlığımızın çalışmalarını yakından tanıması ve mesleki deneyimlerden faydalanması oldukça kıymetli. Geleceğin sosyal hizmet uzmanları olacak öğrencilerimizin eğitim hayatlarına katkı sunmaya, bilgi ve tecrübelerimizi kendileriyle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

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