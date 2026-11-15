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        Bilecik'te kullanılmayan evde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Bilecik'te kullanılmayan evde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Batıbelenören köyünde Bayram Y'ye ait iki katlı kullanılmayan ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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