Bilecik'te kullanılmayan evde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 15.11.2026 - 12:08 Güncelleme:
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Batıbelenören köyünde Bayram Y'ye ait iki katlı kullanılmayan ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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