Emniyet Müdürü Çağlar'dan İnhisar'da denetim

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, güvenlik hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesinin önemine değinerek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı ilimizin tüm ilçelerinde aynı hassasiyetle sürdürüyoruz. Emniyet birimlerimizin çalışmalarını yerinde takip ederek hizmet kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunuyoruz" dedi.

İnhisar ilçesine giden İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İnhisar İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek yürütülen hizmetler ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Emniyet birimlerinin faaliyetlerini yerinde inceleyen Çağlar, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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