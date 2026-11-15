Belediyeye ait bahçelerde yetişen hurmalar gelir kapısı oluyor Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı; "Tonlarca hurma kadın eliyle tüketime sunulacak" ''Kadın istihdamına ve yerel ekonomiye katkı sunmaya devam edeceğiz''

Bilecik Belediyesi'ne ait bahçede yetişen cennet hurmaları kadınlara gelir kapısı olacak.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi'ne ait bahçede yetişen cennet hurması hasadını, çalışanlarla birlikte yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera alanı yanındaki tarlada toplanan tonlarca hurma, kesim ve kurutma işleminden sonra tüketime sunulacak. Yaklaşık 70 ağacın yer aldığı bahçede toplanan tonlarca hurma, Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifindeki kadınların çalışmasıyla tüketime sunulacak.

"Kadın istihdamına ve yerel ekonomiye katkı sunmaya devam edeceğiz''

Çalışanlarla birlikte hurma hasadı yapan Başkan Subaşı, "Belediyemiz sera alanının yanındaki bahçemizde yıllardır bu hasadı yapıyoruz. Yaklaşık 70 ağacımızdan tonlarca hurma elde ediyoruz. Bu hurmalarımız toplandıktan sonra Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizdeki kadınlar hurmaları ince ince dilimleyerek kurutma tesislerine gönderiyorlar. Ardında da bu ürünlerin satışıyla da kadınlarımıza bir istihdam kapısı daha açılmış oluyor. Bilecik Belediyesi olarak kadınlara katkı sunmaya ve yerel ekonomiye destek vermeye devam edeceğiz" dedi.