Bilecik'te kontrolden çıkan kamyonet savruldu: 1 yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan kamyonetin savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Batuhan B. (31) idaresindeki 34 HVA 591 plakalı kamyonet, Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Tek taraflı meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaşanan kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.