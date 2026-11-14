Jandarmadan 36 öğrenciye trafik eğitimi

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 8’inci Trafik Timi tarafından Kınık köyü İlkokulunda düzenlenen eğitim semineri, gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi ile okul servislerine binme ve inme kuralları anlatıldı.

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