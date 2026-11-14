Söğüt'te okul çevrelerinde sıkı denetim
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirildi.
Bilecik’in Söğüt ilçesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirildi.
Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyündeki Çaltı İlk ve Ortaokulu ile Küre köyündeki Küre Dursun Fakıh İlk ve Ortaokulu çevresinde denetim yapıldı.
Denetimlerde okul çevrelerindeki trafik güvenliği, öğrencilerin okula giriş ve çıkışları ile okul servis araçlarının genel durumları kontrol edildi. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
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