Bilecikli kros sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil edecek

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğütlü kros sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil edecek.

Söğüt ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Atletizm Kros İl Birinciliği müsabakalarında derece elde eden sporcular, Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında Bilecik'i temsil etmeye hak kazandı. 20262027 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen müsabakalarda öğrenciler, 2, 3 ve 5 kilometrelik parkurlarda mücadele etti. Ertuğrulgazi Ortaokulu, Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu, Söğüt Anadolu Lisesi ve Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri farklı kategorilerde önemli dereceler elde etti.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Öğrencilerimiz elde ettikleri derecelerle ilçemize gurur yaşattı. Sporcularımızı ve başarılarında emeği bulunan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında ilimizi, ilçemizi ve okullarını temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.