Başkan Yıldırım, "Biz siyaseti masa başında değil, milletimizin arasında, hemşerilerimizle yan yana yapıyoruz"
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, beraberindeki geniş teşkilat kadrosuyla Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaptığı saha çalışmasında "Biz siyaseti masa başında değil, milletimizin arasında, hemşerilerimizle yan yana yapıyoruz" dedi.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, beraberindeki geniş teşkilat kadrosuyla Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaptığı saha çalışmasında "Biz siyaseti masa başında değil, milletimizin arasında, hemşerilerimizle yan yana yapıyoruz" dedi.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde gerçekleştirilen saha çalışmasına il yönetimi, ilçe teşkilatı ve meclis üyeleri katıldı. İlçenin mahalle ve sokaklarında vatandaşlarla buluşan teşkilat mensupları, esnafı ziyaret ederek talep ve beklentileri dinledi. Çalışma kapsamında vatandaşlarla sohbet edilirken, teşkilata yeni üyeler de kazandırıldı.
"Biz siyaseti masa başında değil, milletimizin arasında, hemşerilerimizle yan yana yapıyoruz"
Söğüt'ün farklı noktalarında sürdürülen saha çalışmasında birlik ve beraberlik mesajı verildi. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Biz siyaseti masa başında değil, milletimizin arasında, hemşerilerimizle yan yana yapıyoruz. Söğüt'te çaldığımız her kapıda bir selam verdik, her gönülde bir iz bırakmaya çalıştık. Bizim için en kıymetli kazanım, vatandaşlarımızın samimiyeti, yüzlerindeki tebessüm ve kurduğumuz gönül bağlarıdır. Bu çalışmada emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Gücümüz birliğimizden, ilhamımız milletimizden" dedi.
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