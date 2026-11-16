Bilecik'te yangın tatbikatı yapıldı
Bilecik Belediyesince doğal afetlere karşı hazırlık ve farkındalığın artırılması amacıyla yangın tatbikatı yapıldı.
Bilecik Belediyesince doğal afetlere karşı hazırlık ve farkındalığın artırılması amacıyla yangın tatbikatı yapıldı.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, itfaiye ve AFAD işbirliğinde belediye personeline yangın nedenleri, yangın öncesi alınacak tedbirler, yanma sebepleri ve etkenleri, yangın çeşitleri, yangın söndürme metotları, gaz maskesi çeşitleri ve kullanımı, gaz ve duman dolu ortamlarda arama ve kurtarma uygulaması eğitimi verildi.
Eğitimin ardından senaryo gereği Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangına müdahale edildi.
İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, gazetecilere yaptığı açıklamada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında afet ve yangın tatbikatı gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Teorik eğitimin ardından yangın anında binadan doğru şekilde tahliye edilmesi ve yangın söndürme tüplerinin kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Bu tür tatbikatlarda amacımız, farkındalık oluşturmak." dedi.
Tatbikata, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ve belediye personeli katıldı.
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