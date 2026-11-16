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        Bilecik'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı

        Bilecik ve Bozüyük ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Bilecik'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı

        Bilecik ve Bozüyük ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir kişinin üzerinde yaptıkları aramalarda uyuşturucu buldu.

        Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yol kontrolünde durdurulan araçtaki kişinin üzerinde yaptıkları aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Yakalanan 2 zanlı hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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