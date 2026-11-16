Bilecik'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı

Yakalanan 2 zanlı hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yol kontrolünde durdurulan araçtaki kişinin üzerinde yaptıkları aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir kişinin üzerinde yaptıkları aramalarda uyuşturucu buldu.

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