Bilecik'te araçlarında uyuşturucu madde bulunan 4 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde şüphelendikleri 2 otomobilde ve içindekilerin üzerinde arama yaptı.

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