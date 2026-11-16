Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te araçlarında uyuşturucu madde bulunan 4 zanlı tutuklandı

        Bilecik'te araçlarında uyuşturucu madde bulunan 4 zanlı tutuklandı

        Bilecik'te araçlarında uyuşturucu bulunan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 21:28 Güncelleme:
        Bilecik'te araçlarında uyuşturucu madde bulunan 4 zanlı tutuklandı

        Bilecik'te araçlarında uyuşturucu bulunan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde şüphelendikleri 2 otomobilde ve içindekilerin üzerinde arama yaptı.

        Aramalar sonucu 16 kilo 155 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de çok sayıda bankaya erişilemiyor
        ABD'de çok sayıda bankaya erişilemiyor
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        İlkay'dan ayrılık iddialarına yanıt!
        İlkay'dan ayrılık iddialarına yanıt!
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Yeni James Bond oldu
        Yeni James Bond oldu
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli

        Benzer Haberler

        Bilecik'te AFAD ve itfaiye işbirliğinde yangın ve deprem tatbikatı
        Bilecik'te AFAD ve itfaiye işbirliğinde yangın ve deprem tatbikatı
        Bilecik'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı
        Bilecik'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı
        Bilecik'te yangın tatbikatı yapıldı
        Bilecik'te yangın tatbikatı yapıldı
        Osmanelispor kendi evinde rahat kazandı
        Osmanelispor kendi evinde rahat kazandı
        Bilecik'te kontrolden çıkan kamyonet savruldu: 1 yaralı
        Bilecik'te kontrolden çıkan kamyonet savruldu: 1 yaralı
        Bozüyük Kaymakamı Helvacı'dan okulda inceleme
        Bozüyük Kaymakamı Helvacı'dan okulda inceleme