Bilecik'te AFAD ve itfaiye işbirliğinde yangın ve deprem tatbikatı

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde yangın ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yangın ve deprem konularında teorik bilgilerin verilmesinin ardından yangın söndürme ve olay yerinden tahliye konularında uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Görevlisi Onur Kemal Sağaslan’ın sunumuyla gerçekleştirilen tatbikatta yangına karşı korunma yöntem ve tedbirleri, yangını söndürme uygulaması anlatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışanları tarafından da depreme karşı alınması gereken önlemler ile tahliye konularında bilgiler verildi.

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Yaralanan kişiye müdahale edildi

Tatbikat kapsamında kültür ve kongre merkezinde mahsur kalan kişi kurtarılırken, dışarıda çalışanlara yangın söndürme yöntemi uygulamalı olarak anlatıldı. Gerçekleştirilen tatbikat hakkında bilgi veren İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, söz konusu tatbikatların belirli bir takvim dahilinde birçok kez gerçekleştirildiğini belirterek, ‘’İtfaiye Müdürlüğümüz ve AFAD işbirliğinde tatbikatımızı yaptık. Teorik bilgiyi aktarmanın yanı sıra dış mekanda tahliye ve yangın söndürme konularında çalışanlara bilgi verildi. Bu tür tatbikatları çeşitli kurumlarımızda belirli tarihlerde gerçekleştirmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.