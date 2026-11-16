Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te AFAD ve itfaiye işbirliğinde yangın ve deprem tatbikatı

        Bilecik'te AFAD ve itfaiye işbirliğinde yangın ve deprem tatbikatı

        Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde yangın ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Bilecik'te AFAD ve itfaiye işbirliğinde yangın ve deprem tatbikatı

        Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde yangın ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yangın ve deprem konularında teorik bilgilerin verilmesinin ardından yangın söndürme ve olay yerinden tahliye konularında uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Görevlisi Onur Kemal Sağaslan’ın sunumuyla gerçekleştirilen tatbikatta yangına karşı korunma yöntem ve tedbirleri, yangını söndürme uygulaması anlatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışanları tarafından da depreme karşı alınması gereken önlemler ile tahliye konularında bilgiler verildi.

        REKLAM

        Yaralanan kişiye müdahale edildi

        Tatbikat kapsamında kültür ve kongre merkezinde mahsur kalan kişi kurtarılırken, dışarıda çalışanlara yangın söndürme yöntemi uygulamalı olarak anlatıldı. Gerçekleştirilen tatbikat hakkında bilgi veren İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, söz konusu tatbikatların belirli bir takvim dahilinde birçok kez gerçekleştirildiğini belirterek, ‘’İtfaiye Müdürlüğümüz ve AFAD işbirliğinde tatbikatımızı yaptık. Teorik bilgiyi aktarmanın yanı sıra dış mekanda tahliye ve yangın söndürme konularında çalışanlara bilgi verildi. Bu tür tatbikatları çeşitli kurumlarımızda belirli tarihlerde gerçekleştirmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı
        Bilecik'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı
        Bilecik'te yangın tatbikatı yapıldı
        Bilecik'te yangın tatbikatı yapıldı
        Osmanelispor kendi evinde rahat kazandı
        Osmanelispor kendi evinde rahat kazandı
        Bilecik'te kontrolden çıkan kamyonet savruldu: 1 yaralı
        Bilecik'te kontrolden çıkan kamyonet savruldu: 1 yaralı
        Bozüyük Kaymakamı Helvacı'dan okulda inceleme
        Bozüyük Kaymakamı Helvacı'dan okulda inceleme
        Bilecik'te metamfetamin ve 2 hap ele geçirildi
        Bilecik'te metamfetamin ve 2 hap ele geçirildi