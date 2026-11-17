Bilecik'te gerçekleşen boks müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

10 Kasım Atatürk Kupası Boks Müsabakaları, yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla tamamlandı. İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, iki gün boyunca kadın ve erkek sporcuların mücadele ettiği karşılaşmalara sahne oldu. Ringde kıyasıya mücadele eden sporcular, performanslarıyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Organizasyona katılan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve hakemlerimizi tebrik ediyorum. Ringde ter döken sporcularımıza emekleri ve mücadeleleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.