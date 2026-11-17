Zekiye Tekin COP31'te Bilecik'in tanıtımı için temaslarda bulundu
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nda (COP31) Bilecik'in tanıtımı için temaslarda bulundu.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nda (COP31) Bilecik'in tanıtımı için temaslarda bulundu.
Bilecik Belediyeler Birliği ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bakanları, belediye başkanlarını ve yabancı konukları Bilecik'e davet etti. COP31 kapsamında gerçekleştirilen programa katılan Başkan Zekiye Tekin, farklı ülkelerden gelen konuklar ve bakanlarla bir araya gelerek Bilecik'in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini anlattı. Görüşmelerinde konuklarını Bilecik'e davet eden Tekin, Pazaryeri ilçesinin yöresel değerlerini de tanıttı.
Pazaryeri'nin yöresel lezzetlerini anlattı
Temaslarında Pazaryeri'nin simgeleri arasında yer alan şerbetçiotu, boncuk fasulyesi, geleneksel boza ve helvanın tanıtımını yapan Tekin, ilçenin tarımsal üretim potansiyeli ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi. Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başta olmak üzere çeşitli isimlerle de görüşmeler gerçekleştirdi.
"Sıfır Atık Projesi" de tanıtıldı
Program kapsamında Bilecik Belediyeler Birliği tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" de tanıtıldı. Çevrenin korunması, atıkların azaltılması, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularının ele alındığı organizasyonda, yerel yönetimlerin çevre çalışmalarındaki rolüne dikkat çekildi.
Başkan Tekin'in gerçekleştirdiği temaslarla Bilecik'in yerel değerleri ve çevre çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaşılırken, kentin tanıtımına yönelik yeni iş birlikleri için de görüşmeler yapıldı.
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