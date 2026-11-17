Bilecik U14 Gençler Ligi 20262027 futbol sezonu başlarken, ligin ilk haftasında 1299 Bilecikspor Kulübü gol oldu yağdı.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nin A ve B Grupları'ndan ilk hafta çekişmeli müsabakalara ev sahipliği yaparken, 31 kez fileler havalandı. B Grubu'ndan Bilecik derbisinde 1299 Bilecikspor Kulübü, 1969 Bilecikspor'u 120'lık skorla geçti. Vitraspor, Vezirhanspor deplasmanından 71'lık skorla dönerken, SöğütsporBilecik Gençlerbirliği Spor müsabakası 11'lik skorla sonuçlandı. Bu skorlar sonrasında 1299 Bilecikspor Kulübü averajla liderliğe yükselirken, Vitraspor aynı puanda lideri takip etti. Lifin ikinci haftasında yarın saat 13:00'da Bilecik Sentetik Sahası'nda 1299 Bilecikspor Kulübü Vezirhanspor, aynı saate İstasyon Sentetik Sahası'ndan Bilecik Gençlerbirliği Spor1969 Bilecikspor, aynı saatte Bozüyük Sentetik Sahası'nda VitrasporSöğütspor karşı karşıya gelecek.

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B Grubu'ndan ilk haftasında Bozüyük Gücüspor kendi evinde BFA'ya 51'lik skorla yenilirken, Lefke Birlikspor'da 4 Eylülspor'u 21'lik skorla geçti. İlk haftayı Osmanelispor BAY geçerken, BFA ve Lefke Birlikspor 3'er puanlı liderliği yaplaştı. Ligin ikinci haftasında yarın Bozüyük Sentetik Sahası'nda saat 13:00'da Osmanelispor Lefke Birlikspor, saat 15:00'da Bozüyük Sentetik Sahası'nda 4 Eylülspor Bozüyük Gücüspor karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci haftasını ise; BFA BAY geçecek.