Bilecik Belediyeler Birliği Müdürü ve Şube Müdürleri Derneği Bilecik İl Temsilcisi Burhan Sağlık, derneğin gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda büyük bir başarıya imza atarak Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Kamu yönetimindeki başarılı çalışmaları ve bürokrasideki tecrübesiyle tanınan Bilecik Belediyeler Birliği Müdürü Burhan Sağlık, ulusal düzeyde önemli bir göreve daha getirildi. Ankara'da yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Şube Müdürleri Derneği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, delegelerin büyük teveccühünü kazanan Sağlık, derneğin en üst karar organı olan Genel Merkez Yönetim Kurulu listesinde yer almayı başardı.

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Bilecik'i Ankara'da Temsil Edecek

Uzun süredir Şube Müdürleri Derneği Bilecik İl Temsilciliği görevini özveriyle yürüten ve yerel düzeyde kamu yöneticilerinin sesi olan Burhan Sağlık, bu yeni görevle birlikte sorumluluk alanını tüm Türkiye geneline taşıdı. Genel Kurul'da delegelerden aldığı güçlü destekle dikkat çeken Sağlık'ın yönetim kuruluna seçilmesi, Bilecik kamuoyunda ve yerel yönetim camiasında büyük bir sevinç ve gururla karşılandı.

"Mücadelemizi Ulusal Düzeyde Sürdüreceğiz"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sağlık, kendisine güvenen ve destek veren tüm delegelere teşekkür etti. Sağlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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"Bilecik İl Temsilcisi olarak başlattığımız bu onurlu yolculukta, bugün Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak şahsıma duyulan bu büyük güvenin gururunu yaşıyorum. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın bel kemiğini oluşturan şube müdürlerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi, makam ve görev tazminatı başta olmak üzere yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışacağız. Bilecik'imizin adını ve temsil gücünü Ankara'da en üst seviyeye taşımak için gece gündüz demeden mücadele edeceğiz."

Bilecik Belediyeler Birliği'ndeki başarılı projeleriyle adından sıkça söz ettiren Burhan Sağlık'ın, Şube Müdürleri Derneği Genel Merkezi'ndeki yeni görevinde de önemli çalışmalara ve çözüm odaklı projelere imza atması bekleniyor.