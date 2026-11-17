Bilecik'te çocuk evlerinde hizmet kalitesini artırmak için risk yönetimi eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi düzenlendi. Eğitime İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Eğitimin ardından İl Müdürü İlhan, iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin hizmet sunumuna yansımalarını değerlendirmek amacıyla Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. İncelemelerde yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçleri ele alındı.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Kurumumuzda sunulan hizmetlerin etkinliğini ve kalitesini artırmak, olası riskleri önceden tespit ederek gerekli tedbirleri almak büyük önem taşıyor. Personelimizin bu konudaki bilgi ve farkındalığını güçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.