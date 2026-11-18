Kazada B.H. isimli sürücü yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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