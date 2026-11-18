Bilecik'te 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyü sınırları içerisinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, ‘Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık suçundan’ hakkında yakalama kararı bulunan Y.Ş. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına istinaden Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.