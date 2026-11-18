Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında çocuklar ara tatilde tiyatro oyunuyla buluştu.

Çocuklara ara tatil hediyesi olarak sunulan etkinlik kapsamında Rüyalar Sandığı adlı fantastik çocuk oyunu ve Patlamaya Hazır Zaman Bükücü isimli tiyatro oyunları çocuklar için sahnelendi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde iki seans halinde çocukların beğenisine sunulan oyunlar için çocuklar salonları doldurdu. Çocukların hem eğlendiği hem de birçok faydalı bilgi edindiği tiyatro oyunu sonrasında hatıra fotoğrafları çekildi.

Veliler ve çocuklar sunulan etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve oyunculara teşekkür etti.