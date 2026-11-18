Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye binasının inşaat halindek, üst katı, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlayacak çok amaçlı bir sosyal tesise dönüştürülüyor. Yaklaşık bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje, ilçeye yeni bir buluşma ve etkinlik merkezi kazandıracak.

Pazaryeri Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kullanılmayan belediye binasının üst katı değerlendirilerek her yaştan vatandaşın ve ailelerin faydalanabileceği modern ve çok amaçlı bir yaşam alanı oluşturuluyor. Projede düğün, nişan, cemiyet ve mevlit gibi özel günlerde kullanılabilecek etkinlik alanlarının yanı sıra vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği kafeterya ve çocuklar için oyun alanları da yer alacak.

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"İlçeye değer katan yeni bir yaşam alanına dönüşmüş olacak"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, projeye kurumlar arası dayanışma da önemli katkı sağlayacağını anlatarak, "Sosyal tesisin zemin döşeme çalışmaları Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlüler tarafından gerçekleştirilirken, tavan ve salonun boya çalışmaları ise Bursa'nın İnegöl Belediyesi tarafından karşılandı. Özellikle ailelerin sosyal ihtiyaçlarına cevap vermesi hedeflenen tesisin, hem özel günlerin düzenlenmesine hem de ilçe halkının bir araya gelerek keyifli vakit geçirmesine imkân sağlaması bekleniyor. Yaklaşık bin metrekarelik kapalı alanın sosyal tesise dönüştürülmesiyle belediye binasının kullanılmayan üst katı, ilçeye değer katan yeni bir yaşam alanına dönüşmüş olacak" dedi.