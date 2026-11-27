Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Güvenli İletişim Güvenli Hayat Projesi" kapsamında Hürriyet Mahallesi Mahalle Konağı'nda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 21 kadına dolandırıcılık yöntemleri, 112 Hayat Uygulaması, Kadın Destek Uygulaması (KADES), Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.

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