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        Bilecik'te GSB spor okulları başladı

        Bilecik'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Bilecik'te GSB spor okulları başladı

        Bilecik'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları başladı.

        Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sentetik sahada düzenlenen törende, GSB Spor Okullarının, sadece bir spor eğitimi alanı olmadığını disiplinin, azmin, takım ruhunun ve centilmenliğin de öğretildiği birer yaşam okulu olduğunu söyledi.

        Her yıl yüzlerce gencin, farklı branşlarda uzman antrenörler eşliğinde sporla tanıştığını, yeteneklerini keşfettiğini ve hayata daha güçlü tutunduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

        "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, sporun tabana yayılması ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak faydalı bireyler olmaları için büyük çaba gösteriyoruz. Biz biliyoruz ki, sporla büyüyen bir gençlik, güçlü bir geleceğin teminatıdır. Bu yıl da birbirinden farklı branşlarda, her yaş grubuna uygun eğitimlerle spor okullarımızı gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Velilerimizin desteği, gençlerimizin ilgisi ve antrenörlerimizin özverisiyle bu okullar, nice şampiyonların ve sağlıklı bireylerin yetişmesine vesile olacaktır.

        İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve ailelerin katıldığı programda, çeşitli spor branşlarında gösteriler sergilenirken Demir, güreş ve judo müsabakalarına eşlik etti.

        Yaz okuluna güreş, okçuluk, hentbol, tekvando, halter, voleybol, judo, futbol ve voleybol gibi branşlarda yaklaşık 1650 sporcunun katılacağı bildirildi.

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