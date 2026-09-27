Bilecik'te iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kazada, her iki otomobilde bulunan toplam 8 kişiden 3’ü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesinden Bilecik istikametine seyir halinde olan Muhammet G. idaresindeki 41 AET 053 plakalı otomobil ile Yüksekokul Kavşağı’ndan çıkan Metehan T. yönetimindeki 16 SE 393 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

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