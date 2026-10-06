Bilecik'te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıya, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ile diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda asayiş, terörle mücadele, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele, trafik tedbirleri ile okul güvenliği konuları kapsamlı şekilde ele alındı.

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