Bilecik'te jandarma okul çevrelerinde güvenlik ve trafik denetimleri yaptı

Bilecik'te öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve okul çevrelerinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla güvenlik ve trafik denetimleri devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma birimlerince okul ve çevrelerinde güvenlik önlemlerinin alındığı, trafik ekiplerince de okul servislerine yönelik denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, sorumluluk bölgesindeki 20 okulda çocuk ve gençlerin korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Denetimlerde, okul çevreleri, öğrencilerin giriş ve çıkışları, trafik güvenliği ile okul servis araçlarının genel durumlarının kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerine yönelik gerekli emniyet ve asayiş tedbirlerinin alındığı ifade edildi.