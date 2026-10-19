Bilecik'te kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 19.10.2026 - 05:51 Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.K'nin kullandığı 06 FJ 7116 plakalı kamyon, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan A.P, yaralandı.
Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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