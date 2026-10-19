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        Bilecik'te kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 05:51 Güncelleme:
        Bilecik'te kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y.K'nin kullandığı 06 FJ 7116 plakalı kamyon, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan A.P, yaralandı.

        Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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