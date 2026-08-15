Bilecik'te Kınık Uluslararası Çömlek ve Sanat Festivali başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kınık Uluslararası Çömlek ve Sanat Festivali başladı.

Bilecik Valiliği, Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ile Geleneksel El Sanatları ve Çömlekçilik Derneğince, ilçeye bağlı Kınık köyünde gerçekleştirilen organizasyon, Kınık Köyü Camisi'nden başlayan kortej yürüyüşüyle başladı.

Festival alanında sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mehter takımının gösteri sunduğu festivalin açılışında konuşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kınık köyünün çömlekçilikle özdeşleşmiş kadim bir sanatı kuşaktan kuşağa aktararak yaşatan çok özel bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

REKLAM

Yaklaşık bir asırdır buradaki toprağın ustaların emeği ve maharetiyle şekillenip ateşle buluştuğunu anlatan Sözer, şöyle konuştu:

"Her çömlek, ayrı bir hikaye taşıyan eserlere dönüşüyor. Çömlekçilik geçmişten geleceğe taşınan bir kültür, gelecek kuşaklara bırakacağımız kıymetli bir mirastır. Bu festivalle de ustalarımızın emeğini daha görünür kılmayı, Kınık'ın adını daha geniş kitlelere duyurmayı ve gençlerimizin bu kadim mirası tanıyarak sahiplenmesini arzu ediyoruz. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum."

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de festivale ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

REKLAM

Kınık köyündeki her evin bir hikayeye sahip olduğunu ifade eden Tekin, "Bu hikayeleri topraktan sanata dönüştüren insanlarımız var. Evlerinde yaptıkları çömlekleri ekonomiye kazandırıyorlar. Önce kendi köylerindeki ekonomiye katkıları var. Daha sonra da Pazaryeri'ne ve ülkemize katkı sunuyorlar." dedi.

Köy muhtarı Mehmet Gümüştekin'in de katılımcılara hitabının yer aldığı açılış programı, halk oyunları gösterisi, yöresel kıyafetli kadınların defilesi ve çömlekler ile yöresel ürünlerin satıldığı stantların gezilmesiyle sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Atakan Alper, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.