Bilecik'te merdivenden düşen yaşlı kadın öldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, merdivenden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Giriş: 11.06.2026 - 00:39 Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, merdivenden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Selimiye köyünde yaşayan Hüsniye Özdil (69), merdiven temizliği yaptığı esnada düşerek yaralandı.
Osmaneli ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan Özdil, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Özdil, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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