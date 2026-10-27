Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te meslek liselerinde eğitim çalışmaları incelendi

        Bilecik'te meslek liselerinde eğitim çalışmaları incelendi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meslek liselerinde eğitim çalışmaları incelendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Bilecik'te meslek liselerinde eğitim çalışmaları incelendi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meslek liselerinde eğitim çalışmaları incelendi.

        Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Mehmet Faideci, Bozüyük Mesleki Eğitim Merkezi, Merkez Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) ve Merkez Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Faideci'ye Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve Şube Müdürü Mustafa Doğru eşlik etti. Kurumlarda öğretmenlerle bir araya gelen heyet, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve eğitim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek iş hayatına daha donanımlı hazırlanmalarını önemsiyoruz. Mesleki eğitim kurumlarımızda yürütülen çalışmaları geliştirerek eğitim kalitesini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Bilecik'te çiftçilerin talepleri dinlendi
        Bilecik'te çiftçilerin talepleri dinlendi
        Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        BŞEÜ'de sürdürülebilir gelecek masaya yatırıldı
        BŞEÜ'de sürdürülebilir gelecek masaya yatırıldı
        Bilecik sisli bir güne uyandı
        Bilecik sisli bir güne uyandı
        Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        AK Parti'li Mahir Ünal, Bilecik Valisi Sözer'i ziyaret etti
        AK Parti'li Mahir Ünal, Bilecik Valisi Sözer'i ziyaret etti