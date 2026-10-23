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        Bilecik'te öğrenci yurdunda Kafkas rüzgârı

        Bilecik'te öğrenci yurdunda Kafkas rüzgârı esti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Bilecik'te öğrenci yurdunda Kafkas rüzgârı

        Bilecik'te öğrenci yurdunda Kafkas rüzgârı esti.

        Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda etkinlik düzenlendi. Düzenlenen programda, Kafkas ekibi sahne aldı. Ekibin sergilediği dans gösterisi öğrencilerden ilgi görürken, Gençlik Merkezi Müzik Ekibi de seslendirdiği eserlerle etkinliğe renk kattı. Müzik ve dansın bir araya geldiği programda öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

        "Müzik ve dansla dolu böyle güzel bir akşam yaşanmasından mutluluk duyuyoruz"

        Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerde bir araya gelmesi, yeni deneyimler kazanması ve güzel anılar biriktirmesi bizim için çok değerli. Öğrenci yurdumuzda müzik ve dansla dolu böyle güzel bir akşam yaşanmasından mutluluk duyuyoruz. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen ekiplerimize ve katılım sağlayan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunan, birlik ve beraberliklerini güçlendiren faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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