Bilecik'te traktör sürücülerine hayati uyarı

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 6'ncı Jandarma Trafik Timi tarafından Beşevler Mahallesi mevkiinde traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Faaliyet kapsamında sürücülere trafik kazalarına karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Traktörlerde üçgen reflektör bulundurulmasının önemi ve devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) demirinin kullanımı hakkında bilgi verildi. Ayrıca sürücülere genel trafik kuralları hatırlatıldı.

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