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        Bilecik'te traktör sürücülerine hayati uyarı

        Bilecik'te traktör sürücülerine jandarma ekipleri tarafından trafik kuralları hatırlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Bilecik'te traktör sürücülerine hayati uyarı

        Bilecik'te traktör sürücülerine jandarma ekipleri tarafından trafik kuralları hatırlatıldı.

        Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 6'ncı Jandarma Trafik Timi tarafından Beşevler Mahallesi mevkiinde traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Faaliyet kapsamında sürücülere trafik kazalarına karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Traktörlerde üçgen reflektör bulundurulmasının önemi ve devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) demirinin kullanımı hakkında bilgi verildi. Ayrıca sürücülere genel trafik kuralları hatırlatıldı.

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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