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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kahve paketi içerisine uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kahve paketi içerisine uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

        Yapılan aramada kahve paketleri içerisine gizlenmiş 4 parça halinde muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçtaki 3 şüpheli, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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