Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kahve paketi içerisine uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kahve paketi içerisine uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramada kahve paketleri içerisine gizlenmiş 4 parça halinde muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Araçtaki 3 şüpheli, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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