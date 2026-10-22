Kaymakam Helvacı okullarda incelemelerde bulundu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, okullarda incelemelerde bulundu.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, okullarda incelemelerde bulundu.
Kaymakam Helvacı, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ile Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunu inceleyerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okullardaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Helvacı, öğretmen ve öğrencilerin görüş ve taleplerini dinledi.
Eğitim süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Helvacı, okullardaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.