Kaymakam Helvacı okullarda incelemelerde bulundu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, okullarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Helvacı, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ile Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunu inceleyerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okullardaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Helvacı, öğretmen ve öğrencilerin görüş ve taleplerini dinledi.

Eğitim süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Helvacı, okullardaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.